Elbląg. Przypominamy: Cyberoko dla Mikołaja i wsparcie na leczenie Lilianki Witold Chrzanowski

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres dla wszystkich. Szczególnie uwielbiają go dzieci, z uwagi na Mikołaja, który przynosi prezenty i spełnia marzenia. To również czas, w którym możemy zrobić coś dla innych. Dwoje małych elblążan, szczególnie teraz potrzebuje naszego wsparcia, dlatego ponownie serdecznie zapraszamy na kiermasze charytatywne, które zorganizowane zostaną podczas Świątecznych Spotkań Elblążan. Całkowity dochód z nich przeznaczony będzie na leczenie Lilianki oraz na zakup cyberoka dla Mikołaja.