Elbląg. Rękodzieło artystyczne jest dla każdego! Światowid zaprasza na zajęcia

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć:

Zajęcia dla dorosłych:

>> 20.01.2022 r. (czwartek), godz. 17:00 (do 20:00) Poduszki dekoracyjne z haftem część 1. Na zajęciach przy użyciu m.in. płótna bawełnianego, muliny i kordonków wykonamy dekoracyjne poduszki z haftem. Zajęcia obejmują dwa spotkania. Cena 40 zł/osoba.

>> 27.01.2022 r. (czwartek), godz. 17:00 (do 20:00) Poduszki dekoracyjne z haftem część 2. Cena 40 zł/osoba.

>> 03.02.2022 r. (czwartek), godz. 17:00 (do 20:00) Ozdoby z materiału do zawieszenia w oknie.

Materiały i tkaniny dają bardzo wiele możliwości do twórczego działania. Jednym z praktycznych, sprawdzonych i coraz popularniejszych sposobów na upiększenie okna jest wykonanie pięknych ozdób z materiału. Cena 40 zł/osoba.

>> 10.02.2022 r. (czwartek), godz. 17:00 (do 20:00) Patchworkowe obrazy. Patchwork jest bardzo starą techniką wykonywania ubrań, dekoracyjnych tkanin i obić przedmiotów użytkowych ze skrawków tkanin. Patchworkowe obrazy To idealny pomysł na metamorfozę wnętrza. Zajęcia podzielone są na dwie części.Cena 40 zł/osoba.