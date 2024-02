Elbląg: Aktywny Dzień Kobiet z MOSiR. Fitness i pozytywna energia

Czwartkowe popołudnie, 7 marca, obiecuje być niezwykle kobiece. Wszystkie Panie zaproszone są, do udziału w „Aktywnym Dniu Kobiet”.

Niech to będzie czas spędzony w przyjemnej atmosferze w towarzystwie córek, mam, i przyjaciółek. W ciągu dwóch godzin będziecie miały okazję skorzystać z bezpłatnych zajęć Turbo Spalania, Zumby i Jogi prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, których znacie z programu „Aktywuj się z MOSiR-em”. To doskonała okazja do spróbowania czegoś nowego, do naładowania się pozytywną energią i, być może, rozpoczęcia swojej przygody z fitnessem.