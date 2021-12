Elbląg. Wernisaż wystawy Adriana Kiszka w „Światowidzie"

Indywidualizm, ciężka praca i silna osobowość, a także charakterystyczny styl i warsztat pomogły Adrianowi Kiszka odnaleźć się w świecie sztuki i wejść "na salony". Artysta jest biegły w różnych technikach i stylach, które łączy ze sobą tworząc niepowtarzalne obrazy. Obecnie w jego twórczości można wyróżnić trzy cykle. Pierwszy to obrazy poświęcone bohaterom z okresu II Wojny Światowej, które artysta stworzył, aby chronić ich od zapomnienia. Drugi to autorski cykl monochromatycznych, rozedrganych portretów, wariacja na temat ciała i duszy. Rozedrgane, transcendencyjne dzieła tętnią życiem, pulsują, są pełne emocji. Jest to swoista próba zabrania widza na spacer w głąb duszy ludzkiej. Próba ukazania tego, jak ważne jest to co niewidoczne dla oczu, a co umyka. Trzeci cykl to obrazy w pełnej gamie kolorystycznej, które poruszają tematy związane z problemami współczesnego świata. Obrazy z pogranicza realizmu, surrealizmu i pop-artu. Tworzone przez artystę obrazy są wyrazem jego wewnętrznej ciekawości. Pełne uczuć oraz wyobraźni duchowej, niewątpliwie przełamują wszelkie konwencje.