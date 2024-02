XXVI Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa: „...czy to jest kochanie?” W Elblągu z udziałem ponad 30 artystów

Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „… czy to jest kochanie?” odbywa się od 1997 roku i zdobył uznanie wiernych wielbicieli. To unikalne miejsce, gdzie przywraca się piękno i czystość językowi, dbając o słowo, które często ustępuje miejsca kulturze obrazu. Chociaż tego typu konkursy są rzadziej spotykane, my wciąż staramy się zaszczepiać miłość do języka polskiego