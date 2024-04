Gdzie zjeść w Elblągu? Pizzerie, bary, restauracje. Które miejsca polecacie?

Gdzie smacznie zjeść w Elblągu?

Wybierając lokal z jedzeniem, często pytamy o opinie przyjaciół. To najlepszy sposób, by znaleźć miejsce dla siebie, w którym warto jeść w Elblągu. Ale warto wcześniej wiedzieć jaki jest wybór. Zgromadziliśmy w jednym miejscu firmy działające w gastronomii, które są w okolicy. Jeżeli którejś brakuje, przekaż właścicielowi, że jeszcze go tu nie ma.

Które lokale z dobrym jedzeniem w Elblągu znajdziesz poniżej? Przykładowo:

bar z fastfoodem

makaroniarnia

kawiarnia

firma cateringowa

pub

kuchnia włoska

kuchnia orientalna

kuchnia wegetariańska

Po dobrym obiedzie nie ma się pretensji do nikogo – nawet do własnej rodziny.

Oscar Wilde

