Dragon-24: Wojsko na ćwiczeniach. Apel o spokój i ostrożność

Ćwiczenia, trwające od 26 lutego, obejmują sprawdzanie procedur, potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, oraz osiąganie gotowości w wyznaczonych rejonach do wykonywania zadań. Wojsko ćwiczy również w terenie przygodnym, co dodaje realizmu szkoleniu.

Zachęcamy społeczeństwo do zrozumienia celów tych manewrów, które mają poprawić zdolności Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych. Wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych na drogach kraju, jest widoczny od 12 lutego i będzie trwał w związku z ćwiczeniami Steadfast Defender-24 i Dragon-24.