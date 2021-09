Już w 2022 roku pierwsze statki będą mogły wpłynąć z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany Witold Chrzanowski

Urząd Morski w Gdyni

We wrześniu rozpoczął się montaż pierwszej bramy do śluzy na budowie przekopu Mierzei Wiślanej. To jedna z największych tego typu konstrukcji w Polsce. Bramy zapobiegną mieszaniu się wód obu akwenów.