Listem gończym poszukiwany Filip Ruciński – apel o wsparcie społeczności

Sąd Rejonowy w Braniewie zwraca się do społeczności z apelem o pomoc w odnalezieniu poszukiwanego listem gończym mężczyzny - Filipa Rucińskiego, lat 25. Mężczyzna został skazany na 225 dni zastępczej kary pozbawienia wolności za czyn zgodnie z art. 279 § 1 kk.

Filip Ruciński, lat 25, syn Jerzego, ostatnio zamieszkiwał w Grądkach (gmina Godkowo, powiat elbląski).

Wszystkie osoby posiadające informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanego proszone są o niezwłoczne przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 112. Możliwe jest również anonimowe przesyłanie informacji na adres e-mail: [email protected].

Apelujemy do społeczności o czujność i współpracę w procesie odnalezienia Filipa Rucińskiego, co przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa naszego regionu.