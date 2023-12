Oszuści podszywają się pod policję: Apel o ostrożność po kolejnych przypadkach oszustw

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą ujawnili przestępcę, który wykorzystywał portal społecznościowy do sprzedaży fikcyjnych przyczep samochodowych. Ofiary, odpowiadając na ogłoszenia, wpłacały środki na konto oszusta, który następnie zrywał wszelki kontakt. Jednym z pokrzywdzonych był mężczyzna, który przelał 700 złotych w nadziei na zakup przyczepy, która nigdy nie istniała.

W innym przypadku 76-letni mieszkaniec Elbląga uwierzył oszustowi podszywającemu się pod funkcjonariusza CBŚP. Oszust przekonał starszego mężczyznę do udziału w rzekomej "tajnej akcji" przeciwko oszustom. Efektem było wypłacenie przez 76-latka ponad 100 tysięcy złotych, które następnie pozostawił w pojemniku na śmieci, zgodnie z instrukcjami telefonicznego rozmówcy.

Policja apeluje do mieszkańców, by byli czujni i ostrożni wobec telefonów od osób podających się za funkcjonariuszy, namawiających do wypłaty lub przekazywania pieniędzy. Prawdziwa policja nigdy nie żąda środków w ten sposób. W przypadku wątpliwości zaleca się natychmiastowe rozłączenie się i skontaktowanie z lokalnym komisariatem.

Ostatnie przypadki pokazują, że oszuści stosują coraz bardziej wyrafinowane metody, dlatego ważne jest, aby być świadomym i ostrożnym w obchodzeniu się z transakcjami finansowymi, zwłaszcza w środowisku online. W razie podejrzeń warto skonsultować się z lokalnymi organami ścigania.