Podróż na Wschód Grzegorza Radeckiego w Galerii EL

Wystawa malarstwa Grzegorza Radeckiego w Galerii EL w Elblągu to pierwsza duża retrospektywa tego artysty. Składają się na nią prace z różnych okresów minionych trzech dekad. Obrazy powstawały w obszernych cyklach, a to, co ukazuje aktualna wystawa, jest wyborem dokonanym na rzecz charakteru przestrzeni wystawienniczej i konieczności wskazania najistotniejszych wyborów artystycznych malarza.

Początki tego malarstwa to druga połowa lat osiemdziesiątych, czas w polskim malarstwie zwany Malarstwem Młodych Dzikich. Słowo „początki” to zawłaszczenie przeniesione z empirycznego doświadczenia. Sztuka ma tą swoistą jakość, jeśli jest sztuką – wymyka się empirii i czasowość – czas to istota historii sztuki. W takim kontekście pojęciowym, wskazanie, że wspomniana wystawa jest wystawą malarstwa Grzegorza Radeckiego, a nie jest wystawą o malarstwie tegoż, znajduje jedno z uzasadnień. Konstrukcja – aranżacja wystawy, w sposób założony nie sugeruje chronologii powstawania dzieł. Pokaz zbudowany jest z zespołów obrazów dynamizujących się wzajemnie, w ten sposób powstają mikro historie malarstwa Grzegorza Radeckiego.