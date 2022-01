Przegląd tygodnia z 16.01.2022 w Elblągu. Najważniejsze wydarzenia od 9.01 do 15.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Elbląg, 16.01.2022. 9.01 - 15.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W roku 2022 przekop Mierzei Wiślanej ma zostać oddany do użytku. Po dwóch latach prac na budowie kanału zaawansowanie prac według Urzędu Morskiego w Gdyni osiągnęło poziom 86 proc. Zobaczcie zdjęcia z drona, jak w tej chwili prezentuje się inwestycja.

43-letni mieszkaniec Elbląga usłyszał zarzut kradzieży gołębi pocztowych. Mężczyzna sam przyszedł do komendy miejskiej policji po tym jak dostał wezwanie do stawienia się w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Wcześniej był już notowany m.in. za przemyt.