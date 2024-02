Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu ogłasza konkurs na mini-granty na inicjatywy wolontariackie

Celem przedsięwzięcia, jest zapełnienie wolontariatu nową energią do działań społecznych na rzecz lokalnych społeczności. Konkursy skierowane są do wolontariuszy i zespołów wolontariuszy Korpusu Solidarności, które muszą składać się z co najmniej dwóch osób, w tym lidera projektu. Wolontariusz lub lider projektu składający wniosek o Mini-Grant (może ubiegać się o jeden grant jednocześnie) powinien posiadać aktywny profil w Systemie Obsługi Wolontariatu. W przypadku grupy, każdy jej członek powinien posiadać aktywne konto w SOW, co obejmuje posiadanie aktualnej oferty pomocy i/lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca.