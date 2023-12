Świąteczny tramwaj na ulicach Elbląga (WIDEO) Wojciech Gawor

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu we współpracy z Tramwajami Elbląskimi przygotował dla mieszkańców niespodziankę w postaci świątecznego tramwaju. Magiczny, przystrojony i święcący tramwaj do 6 stycznia będzie kursował w godzinach szczytu na linii nr 4 od pętli przy ul. Ogólnej do pętli przy al. Grunwaldzkiej i z powrotem.