To już ostatnia w tym roku wycieczka rowerowa z MOSiR-em

Wycieczka wystartuje ze Starego Miasta i z Elbląga wyjedzie ulicą Nizinną. Płaskie kilometry będziemy kontynuować jadąc drogą techniczną przy S7, docierając nią do mostu na Nogacie w Jazowej. Dalej przez Solnicę i Kmiecin dotrzemy do Nowego Dworu Gdańskiego, gdzie skorzystamy z miejscowych dróg rowerowych, które wyprowadzą nas na szlak EuroVelo 10/13 wzdłuż Tugi w kierunku Żelichowa.

Cmentarz 11 Wsi to lapidarium w Żelichowie nieopodal Nowego Dworu Gdańskiego. Menonici po przybyciu na teren Żuław Wiślanych byli zmuszeni chować swoich zmarłych na cmentarzach katolickich. Po wielu latach otrzymali pozwolenie na założenie swojego cmentarza. Zachęcamy uczestników, aby zabrać ze sobą znicze. Uczcimy w ten sposób pamięć dawnych mieszkańców tych ziem, chociaż – co ciekawe - oni sami tego zwyczaju nie kultywowali.

Wycieczka będzie dość długa, bowiem zrobimy 61 km. Będzie to jednak 61 km całkowicie płaskich, po drogach asfaltowych i dobrej jakości płytach betonowych. Z Żelichowa wrócimy do Nowego Dworu Gdańskiego i przez Marzęcino, Kępki i Władysławowo dotrzemy do Elbląga.