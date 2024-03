Przegląd prasy z tygodnia 17.03.2024. Co działo się w Elblągu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Jeśli szukasz niezapomnianego wyzwania, które wzmocni więzi w twojej grupie, albo pragniesz połączyć siły w duchu zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy? Elbląski Bieg Piekarczyka, to idealna okazja do wspólnego działania, niezależnie od tego, czy jesteś częścią firmy, stowarzyszenia, instytucji, czy po prostu zgraną paczką przyjaciół.

Poszukujesz sposobu, aby zainspirować swoje dziecko do aktywności fizycznej? Chcesz, aby rozwijało swoje umiejętności motoryczne w sposób kreatywny i przyjemny? Zumba Kids, to odpowiedź na Twoje oczekiwania. Zajęcia te odbywają się regularnie w sali fitness Lodowiska Helena, przynosząc dzieciom niezapomniane chwile pełne radości i energii.

20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice.

Zanim kalendarzowa wiosna oficjalnie do nas zawita, miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu będą mieli okazję cieszyć się otwarciem toru wrotkarskiego Kalbar. MOSiR zachęca wszystkich do skorzystania z możliwości jazdy na rolkach, wrotkach czy też rozgrywania emocjonujących meczów w piłkę. Wstęp na obiekt, jest bezpłatny.

Prezydent Elbląga, Witold Wróblewski, mianował Mirosława Siedlera na stanowisko tymczasowego dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego, z dniem 12 marca br. Nominacja Siedlera na to stanowisko ma charakter tymczasowy, i obejmuje okres do czasu wyznaczenia stałego dyrektora, jednak nie dłużej niż przez rok.

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią niesamowita atmosfera spotkań rodzinnych, radości oraz wyjątkowych tradycji. W tym niezwykłym czasie serce Elbląga, malownicze Stare Miasto, stanie się areną dla niezapomnianego wydarzenia - I Elbląskiego Jarmarku Wielkanocnego. Już w najbliższy weekend, 16-17 marca, w godzinach od 11:00 do 17:00, organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców oraz przyjezdnych, na niepowtarzalną przygodę.

Filia biblioteczna Lokomotywa, usytuowana przy malowniczej ul. Ogólnej, serdecznie zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów z dzieciakami w wieku 2-6 lat, do wzięcia udziału w wyjątkowych zajęciach w magicznej "Stacyjce" oraz bajkowym podwieczorku. To niepowtarzalna okazja, do wspólnego spędzenia czasu, w otoczeniu fascynujących książkowych historii, gwarantujących mnóstwo świetnej zabawy.

