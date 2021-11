To oni budowali Elbląg. Dzisiaj za mało się o nich pamięta

Stanisław Korczyński, nestor elbląskich inżynierów, urodził się w 1879 roku. Do Elbląga przyjechał w drugiej połowie lat 40, wraz z żoną i córką. Rozpoczął pracę w Spółdzielni im. Feliksa Dzierżyńskiego, w której pracował aż do końca lat 60. Był autorem licznych projektów patentowych z zakresu ciepłownictwa, w tym unikalnego w owych czasach pieca węglowego, nazwanego od pierwszych liter jego imienia i nazwiska „ES-KA”.

Ten bardzo pracowity człowiek był też znanym szeroko sportsmenem. Jeszcze przed wojną praktycznie każdy urlop spędzał z rodziną w górach – na nartach. Po przeprowadzce do Elbląga, nie rezygnując z dawnych upodobań, został zamiłowanym cyklistą. Jak wspomina rodzina, jeszcze po osiemdziesiątce potrafił wsiąść na rower i pojechać do Krynicy Morskiej, by wykąpać się w morzu, a następnie wsiąść na rower i wrócić do domu (to w obie strony, bagatela, 120 kilometrów).