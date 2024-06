Tygodniowy przegląd prasy 30.06.2024: Elbląg, 23.06-29.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Elbląga

Przegląd tygodnia: Elbląg, 30.06.2024. 23.06 - 29.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Sąd w Elblągu aresztował na trzy miesiące 46-letniego mieszkańca tego miasta, który podczas imprezy urodzinowej dla 7-8 letnich dziewczynek zapraszał je za konsolę DJ-a i pod pretekstem pokazywania, jak ona działa, miał w niewłaściwy sposób zachowywać się wobec nich.

Od poniedziałku mieszkańcy Elbląga mogą zgłaszać pomysły przedsięwzięć do realizacji z budżetu obywatelskiego na 2025 rok. Władze miasta przeznaczyły na ten cel 4,2 mln zł.

