Ustąpił pierwszeństwa pieszemu i… przyczynił się do wypadku

Zdarzenie miało miejsce po godzinie 12 przy ul. Robotniczej. Najpierw 73-latek kierujący oplem corsą zatrzymał się by ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu przez przejście. W tym samym czasie 57-latek kierujący autobusem komunikacji miejskiej nie zachował należytej bezpiecznej odległości i uderzył w tył opla corsy. W wyniku zdarzenia 5 pasażerów autobusu zostało przewiezionych do szpitala. Cztery osoby z lekkimi potłuczeniami zostały zwolnione po udzieleniu im pomocy piąty zaś pasażer doznał trafił do szpitala ze złamaniem nogi. Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 57-latkowi. Szczegóły zdarzenia wyjaśni policyjne dochodzenie.

- Przepisy regulują zachowania kierujących pojazdami względem osób pieszych. Kierowcy pojazdów są obwiązani do obserwowania nie tylko przejścia, ale także jego okolicy. Ich obowiązkiem jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz zmniejszenie prędkości tak, by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu lub wchodzącego na przejście. Kierujący tramwajem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu – mówi nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu.