Za jazdę bez uprawnień dostał rekordowy mandat, stanie też przed sądem! Witold Chrzanowski

Sąd skazał 33-latka na karę grzywny w wysokości 3000 złotych oraz 7 miesięcy zakazu kierowania wszelkimi pojazdami. Mężczyzna był zatrzymany we wrześniu ubiegłego roku przy ul. Niepodległości w Elblągu. Wtedy kierował osobowym audi nie posiadając uprawnień. Policjanci, którzy zatrzymali go do kontroli skierowali wniosek do sądu o ukaranie.