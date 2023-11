Dołącz do Wielkoorkiestrowego Sztabu i zagraj dla dzieci i dorosłych z chorobami płuc Wojciech Szymaniak

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami, a Elbląg również przygotowuje się do udziału w tej szlachetnej inicjatywie. Tym razem celem jest pomoc dzieciom oraz osobom dorosłym dotkniętym chorobami płuc, które nasiliły się w wyniku pandemii. Zapraszamy do dołączenia do elbląskiego sztabu i wspólnej gry z Orkiestrą 28 stycznia.