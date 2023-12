Srebrna formacja wystartuje w Mistrzostwach Europy oraz Mistrzostwach Świata (WIDEO) OPRAC.: Wojciech Gawor

Młodzi tancerze z formacji Jantar Elbląg zajęli drugie miejsce na Międzynarodowych Zawodach Tanecznych Dance Cup Vienna 2023 w Austrii. Jest to ogromny sukces naszych zawodników i dobry prognostyk przez mistrzowskimi turniejami, w których wystartuje formacja w roku 2024! Do zwycięstwa w Dance Cup Vienna 2023, elbląskiej formacji Jantar Elbląg zabrakło niewiele – jednej najwyższej oceny sędziowskiej. Formacja Jantar Elbląg w roku 2024 wystartuje w Mistrzostwach Europy oraz Mistrzostwach Świata. Będzie to element przygotowań do udziału w Mistrzostwach Świata Formacji Tanecznych, które w roku 2025 najprawdopodobniej odbędą się w Elblągu.