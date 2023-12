"Odblaskowa choinka" – świąteczny konkurs bezpieczeństwa na drogach zakończony sukcesem

W konkursie na najbardziej kreatywne i bezpieczne ozdoby choinkowe, przedszkolaki z Elbląga wykazały się wyjątkową pomysłowością. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu ogłosili wyniki konkursu, który miał na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drodze w okresie świątecznym.

Zaproszenia do udziału w konkursie, skierowane do przedszkoli z miasta i powiatu, przyniosły imponujące efekty – wpłynęło aż 22 oryginalne prace. Wyjątkowe choinki, udekorowane ozdobami nawiązującymi do zasad bezpieczeństwa drogowego, zostały wysłane do elbląskiej drogówki, gdzie trwała rywalizacja o tytuł najlepszej ozdoby.

Laureatami konkursu zostały przedszkolaki z:

grupy "ŻABKI" z Przedszkola nr 31 w Elblągu,

grupy "KRASNALE" z Przedszkola nr 3 w Elblągu,

Oddziału Przedszkolnego "Zerówka" z Szkoły Podstawowej w Żurawcu.

Dzieci, pełne entuzjazmu, stworzyły odblaskowe ozdoby, na których znalazły się m.in. symbole drogowe, sygnalizatory świetlne, pojazdy policyjne oraz numery alarmowe. Jako element edukacyjny, konkurs dostarczył dzieciom nie tylko radości, ale także pozwolił utrwalić znajomość znaków drogowych.

Organizatorzy gratulują laureatom i wyrażają wdzięczność wszystkim przedszkolakom za udział w konkursie, który jednocześnie promuje ważne wartości bezpieczeństwa na drogach.