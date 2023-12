Elbląg: Dmuchane tory powracają na Dolinkę

Dmuchane tory przeszkód na basenie Dolinka: Zabawa, sport i bezpieczeństwo na wodzie!

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka przygotowuje się do świątecznej atrakcji, które sprawią, że pływanie stanie się jeszcze bardziej ekscytujące. Od 27 do 30 grudnia, od godziny 6:00 do 22:00, basen Dolinka zaprasza do korzystania z dmuchanych torów przeszkód, które dostarczą niezapomnianych wrażeń i urozmaicą czas spędzony na wodzie.

Na basenie sportowym czekają dmuchane tory, które będą przede wszystkim do dyspozycji starszych dzieci, młodzieży i dorosłych. Ten tor przyniesie dawkę ekscytującej rozrywki podczas pływania, stawiając na sportową rywalizację.

Dla najmłodszych pływaków, w strefie rekreacyjnej, przygotowano tor idealny do zabawy. Bezpieczne i kolorowe przeszkody sprawią, że maluchy przeżyją radość pływania w niezwykłym otoczeniu.

Bezpieczeństwo wszystkich korzystających z atrakcji jest priorytetem. Przy każdym z torów znajdować się będą doświadczeni ratownicy, gotowi zadbać o bezpieczną zabawę na wodzie.