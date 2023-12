Wymyśl z MOSiR-em" – Elblążanie decydują o wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych w 2024 roku Wojciech Szymaniak

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) Elbląg, będący sercem aktywności sportowo-rekreacyjnej miasta, zaprasza mieszkańców do wspólnego kreowania kalendarza wydarzeń na rok 2024. To unikalna inicjatywa, która daje szansę społeczności Elbląga wprowadzenia własnych pomysłów i inspiracji do bogatego repertuaru imprez organizowanych przez MOSiR.