Przegląd tygodnia z 2.01.2022 w Elblągu. Najważniejsze wydarzenia od 26.12 do 1.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Elbląg, 2.01.2022. 26.12 - 1.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dzisiaj drugi nabór do Programu Inwestycji Strategicznych #PolskiŁad. Elbląski radny Rafał Traks (PiS) widzi w programie dużą szansę na rozwój miasta. Apeluje o współpracę do prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego.

43 lata temu w kilkanaście godzin spadło blisko 100 centymetrów śniegu. Zaspy sięgały dwóch metrów! Temperatury w Polsce spadły nawet -30 stopni Celsjusza.

Budowa nowej "siódemki" skróciła znacznie czas podróży z Elbląga do Gdańska. Samochodem pokonuje się tę trasę obecnie w 40-45 minut. Koleją czas podróży byłby jeszcze krótszy - niespełna pół godziny. By tak się stało tory trzeba by było jednak poprowadzić przez Nowy Dwór Gdański. Są takie plany.