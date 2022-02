Region. Zatrzymana naczepa na przejściu w Grzechotkach

28 stycznia do odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski stawił się samochodem ciężarowym wraz z naczepą 57-letni obywatel Macedonii.

W trakcie sprawdzania legalności pochodzenia pojazdu, funkcjonariusz Straży Granicznej nabrał podejrzeń, co do oznaczeń identyfikacyjnych naczepy. Widoczne były ślady ingerencji w tabliczkę znamionową oraz pole numerowe VIN. Ponadto z dokumentów wynikało, że naczepa marki Ackermann pochodziła z 1998 roku, natomiast z weryfikacji podzespołów, że jest to naczepa marki Schmitz z 2004 roku.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach naczepę o wartości 40 tys. zł zatrzymali i prowadzą czynności wyjaśniające w sprawie.