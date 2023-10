Spotkanie z naturą i literaturą: Warsztaty o drzewach w Bibliotece Elbląskiej

Drzewa, to nie tylko rośliny – komunikują się ze sobą, potrafią dostosować się do otoczenia, a także wykazują troskę o innych. W różnych kulturach drzewom przypisywano szczególne znaczenia i role, co znalazło odzwierciedlenie w mitach, baśniach i podaniach. Nawiasem mówiąc, drzewa odgrywają ważną rolę także w genealogii jako symbole rodzinnych powiązań. W trakcie warsztatów skupimy się na tym fascynującym temacie.

Choć przeczytanie wskazanych książek nie jest obowiązkowe, to mogą stanowić inspirację. Teksty, takie jak "Sekretne życie drzew" Petera Wohllebena, "Cztery strony drzewa" Izy Klementowskiej czy "Wyspa zaginionych drzew" Elif Safak, przekazują fascynujące informacje na temat drzew i ich roli w naszym życiu.

Warsztaty to nie tylko teoria, ale także praktyka. Wspólnie stworzymy kolaże wykorzystując grafiki z bibliotek cyfrowych oraz elementy natury. Wszystko to w atmosferze wzajemnego poszanowania i otwartości na inspirację.

Nie może Was zabraknąć na tym wyjątkowym wydarzeniu, które odbywa się w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląg. A jeśli pogoda dopisze, część spotkania odbędzie się w przyrodniczym otoczeniu ogrodu bibliotecznego. Adres do zgłoszenia: [email protected], a w odpowiedzi otrzymacie fragment tekstu do zapoznania się z tematem.