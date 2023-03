To już ostatni marcowy weekend z elbląskim MOSiR-em!

Żegnamy zimę (niedziela)

Oznaki wiosny są w powietrzu już widoczne, dzień zaraz ulegnie „wydłużeniu”, a więc czas zainicjować sezon na rowery. Nasza wycieczka rozpocznie się na Torze Kalbar, a następnie przejedziemy się drogami rowerowymi w kierunku Modrzewiny i z powrotem. Koniec wycieczki będzie na polanie z wiatami w Bażantarni, gdzie na wszystkich uczestników będzie czekało ognisko z kiełbaskami. Ruszamy w niedzielę, 26 marca, o godz. 11.00 z toru przy ulicy Agrykola. Pamiętajcie o zmianie czasu z zimowego na letni! Udział w wycieczce jest bezpłatny.

Tor Kalbar już otwarty (piątek-niedziela)

Nadszedł czas aktywności na świeżym powietrzu. Rolki, wrotki, koszykówka, piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, tenis – wybór dyscypliny należy do Was. Podczas weekendu obiekt czynny jest od 8:00 do 17:00, a w kolejnych miesiącach godziny otwarcia będą wydłużone, o czym będziemy informować na bieżąco. Obserwujcie nasz profil na Facebooku i zaglądajcie na stronę mosir.elblag.eu, aby nie przeoczyć żadnej informacji.