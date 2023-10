Sukces polskich tancerzy w kategorii senior (WIDEO)

Światło na polską parę taneczną: Monika i Mariusz Budyś

Monika i Mariusz Budyś: Wicemistrzowie Świata

Monika i Mariusz Budyś to para, która zasługuje na szczególne uznanie. Ich zaangażowanie, talent i ciężka praca przyniosły im tytuł wicemistrzów świata. Ich występ był pełen elegancji, precyzji i dynamiki, które są kluczowe dla stylu standardowego i latynoamerykańskiego.

Wrażenia po turnieju

Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup

Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup to wydarzenie, które przyciąga najlepszych tancerzy z całego świata. Polska para taneczna, Monika i Mariusz Budyś, pokazała nie tylko swoje umiejętności taneczne, ale również ducha rywalizacji i determinację. Ich sukces jest dowodem na to, że polska scena taneczna ma wiele do zaoferowania na arenie międzynarodowej.