Z impetem ruszyło elbląskie Święto Chleba (wideo)

Elbląskie Święto Chleba rozpocznie się 25 sierpnia, a zakończy 27 sierpnia. Impreza rozpocznie się w piątek o godzinie 10 jarmarkiem produktów regionalnych. Będzie on dostępny do godziny 22.00 (w sobotę od 9 do 22, a w niedzielę od 9 do 20).

O godzinie 20.00 odbędzie się koncert "Klezmafour orkiestronicznie" w wykonaniu Klezmafour i Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Z kolei o godzinie 20.30 zobaczymy spektakl ognia i sztuki cyrkowej.

Elbląskie Święto Chleba to także wspólne gotowanie, warsztaty wyrabiania i pieczenia chleba, atrakcje dla dzieci, prezentacje, spektakle i koncerty. W tym roku na scenie wystąpią m.in.: Klezmafour i Elbląska Orkiestra Kameralna, Afromental, Orkiestra na Dużym Rowerze oraz Natalia Nykiel. Nie zabraknie też klubowej muzyki z DJ-em.