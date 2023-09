Zapraszamy na Elbląski Dzień Bez Samochodu (wideo) OPRAC.: Wojciech Gawor

Przed nami Elbląski Dzień Bez Samochodu, połączony z Narodowym Dniem Sportu. Będzie okazja do wzięcia udziału w rowerowym przejeździe ulicami Elbląga i festynie na Torze Kalbar. Tradycyjnie już, 22 września 2023 (piątek) podczas obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, ZKM w Elblągu zaprasza wszystkich, na co dzień zmotoryzowanych Elblążan, do skorzystania z komunikacji miejskiej. W tym dniu uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów będzie ważny dowód rejestracyjny samochodu. Co ważne – bezpłatna jazda na dowód rejestracyjny dotyczy nie tylko kierowców, ale również członków ich rodzin. Szczegóły przedstawia Natalia Szrama , kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu MOSiR w Elblągu.