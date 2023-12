Kupujmy legalną choinkę z Lasów Państwowych (WIDEO) OPRAC.: Wojciech Gawor

Nadleśnictwo Elbląg ruszyło ze sprzedażą choinek pochodzących z własnych upraw z okolicznych lasów. Drzewka są świeże, pachnące i z legalnego źródła. Co ważne, przy ich wycince nie cierpi las, ponieważ drzewka pod sprzedaż sadzone są na specjalnych plantacjach nie nadających się pod uprawę lasu, czyli np. przy liniach wysokiego napięcia. Sprzedaż choinek w Nadleśnictwie Elbląg w 2023 roku rozpoczęła się 15 grudnia i potrwa do 22 grudnia. Odbywać się będzie w godzinach od 9:00 do 16:30 przy siedzibie nadleśnictwa przy ul. Marymonckiej 5. Przypomnimy jednocześnie, że nie wolno samodzielnie wycinać choinek z lasu. Grozi za to surowa kara. Sprawca za taki występek może otrzymać grzywnę w wysokości nawet 5 tys. zł.