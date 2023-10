„Chłopi” w niezwykłej animacji, idą po Oskara (WIDEO)

Anna Nowak o filmie:

Gdybym miała określić ten film jednym słowem, bez wahania nazwałabym go arcydziełem. I nie tylko z uwagi na obraz i grę aktorską, ale także ze względu na fenomenalną muzykę. Ludowe motywy w nowoczesnym, pulsującym brzmieniu, często trybalnym, wprawiającym w trans. Muzyka skomponowana do obrazów znakomicie oddaje obrzędowość wsi, ale i buduje nastroje chwil i zdarzeń oraz emocje bohaterów.

Przepiękna, magnetyzująca Kamila Urzędowska w roli Jagny, rzuca uwodzące spojrzenia i od pierwszych chwil jesteśmy pod jej urokiem, trzymamy jej stronę aż do końcowej sceny zbrukania i upodlenia, rozumiejąc jej dziewczęce marzenia i pragnienia nieprzystające do rzeczywistości, w której przyszło jej żyć. Soczyste usta, cudowny uśmiech ze ślicznymi dołeczkami, a czasem nadąsana minka i czujemy jej niewinność mimo uwikłania w sprawy jej obce, odrzucane i rozumiemy dokładnie, że jej jedyną winą było, że była piękna i każdy chciał ją posiąść. Świetny odtwórca roli Antka- Robert Gulaczyk, który oddaje naturę szerokobarczystego siłacza, słabego w obliczu gniewu, nad którym nie może zapanować, miotanego pasją pochodzącą z lędźwi, której także nie umie stawić oporu.

Obserwując tego bohatera widzimy, że właściwie nie chce walczyć z tym, co nim włada. Antek jest głodny, chce żyć, chce mieć, chce być silny i posiadać. Sceny tańca z Jagną to najżarliwsza namiętność, jaką znaleźć można w tym obrazie. Nie trzeba rozbieranych momentów, wystarczy że tańczą i czujemy jak płoną z pożądania.

Doskonały Mirosław Baka w roli Boryny, Dorota Stalińska jako Jagustynka, Sonia Mietelica jako Hanka Borynowa, Ewa Kasprzyk w roli matki Jagny, Sonia Bohosiewicz jako Wójtowa. Obsada jest znakomita i nikomu nie można zarzucić nieudanej roli.

Do tego piękne obrazy zmieniających się pór roku, które odpowiadają zmianom w życiu także ludzi, tych, których poznajemy.

Fantastyczny film, te obrazy żyją, pulsują, wibrują, a muzyka rozlewa się po ciele. To trzeba zobaczyć. Arcydzieło- nie zawaham się powtórzyć.