„Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” - kolejna edycja (wideo)

„Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” to filmy dostosowane do wszystkich poziomów edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, dopełnionych prelekcjami, propozycjami warsztatów plastycznych, kart pracy czy gotowych scenariuszy lekcji.

Do wyboru, zależnie od grupy wiekowej, nauczyciele mają następujące cykle: „Poznajemy emocje”, „Filmowi bohaterowie” czy „Maturalne motywy w filmie i literaturze”. Dzięki różnorodności programu i omawianych problemów, edukację można dostosować do indywidualnych potrzeb grupy.

Zapisy do programu trwają do 4 października. Więcej informacji można znaleźć na stronie Kina Światowid w Elblągu.