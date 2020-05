Elbląg. Rewitalizacja Parku Dolinka coraz bliżej. Podpisano umowę dofinansowania projektu

Park Dolinka doczeka się rewitalizacji. Powstanie tam miejsce wypoczynku i rekreacji dla wszystkich grup wiekowych. W środę (27.05.2020) Witold Wróblewski, prezydent Elbląga, podpisał umowę dofinansowania projektu rewitalizacji parku. Wartość projektu to 1 0 462 032,46 zł , natomiast wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury wynosi 8 888 477,59 zł .

Prezydent Wróblewski podpisał również specyfikację przetargową. Oznacza to, że od razu można przystąpić do realizacji projektu. Zgodnie z ogłoszonym przetargiem, do 15 czerwca mogą wpływać oferty od wykonawców inwestycji. Wyłoniony wykonawca będzie miał 12 miesięcy od podpisania umowy na zrealizowanie tego zadania.