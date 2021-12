Elbląg. Targi Seniora – TERAZ MY! w „Światowidzie” Witold Chrzanowski

We wtorek, 7 grudnia, o godz. 10 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu rozpoczną się Targi Seniora – TERAZ MY! To wydarzenie wystawiennicze o charakterze kulturalno-edukacyjnym skierowane jest do seniorów z województwa warmińsko-mazurskiego i ich rodzin.