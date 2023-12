Akcja zima 2023/2024: Priorytety Departamentu Zarządu Dróg UM w Gminie Miasto Elbląg

- dla pozostałych wymienionych terenów miejskich tj. parków oraz cmentarzy, placówek oświatowych i edukacyjnych, obiektów użyteczności publicznej, torowiska tramwajowego bezpośrednio do zarządców terenów tj. ZZM, DE, MOSiR i TE, które realizują zadania we własnym zakresie.

- dla dróg publicznych i dróg wewnętrznych gminnych (jezdni i chodników), przystanków komunikacji autobusowej i tramwajowej wraz ze Strefą Płatnego Parkowania DZD oraz budynków komunalnych wraz z terenami przyległymi do nich ZBK, na podstawie zawartej umowy - Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., (EPGK) 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1.

Zgłoszenia dotyczące prowadzenia akcji zimowej i zagrożeń występujących podczas jej trwania można kierować odpowiednio do:

Drogi publiczne (około 220 km) objęte stałym utrzymaniem podzielone są na III kolejności utrzymania, w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej miasta. Najwyższy standard tj. I kolejność utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja miejska, oraz drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej. Pozostałe drogi o lokalnym znaczeniu zostały zaliczone do II kolejności utrzymania zimowego. Reszta miejskich ulic o znaczeniu osiedlowym oraz drogi wewnętrzne, zaliczone są do III kolejności utrzymania zimowego będą odśnieżane doraźnie w miarę potrzeb i możliwości, na podstawie zgłoszenie mieszkańców i służb komunalnych, po zakończeniu działań na drogach objętych stałym utrzymaniem.

• Drogi publiczne, przystanki komunikacji miejskiej, obszar SPP, tereny ZBK – całodobowo Dyspozytor Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, tel. 602-655-659, tel. stacj. 55 232-64-08 w. 9 • od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Elblągu - Departament Zarząd Dróg w Elblągu tel. 239-32-99, • całodobowo Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 239-30-40,41 • Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu - parki, skwery i zieleńce– dyspozytor tel. 234-10-75 wew. 1 - tereny cmentarzy komunalnych – dyspozytor tel. 234-10-75 wew. 4, 5 • Departament Edukacji - szkoły, przedszkola żłobki – K. Kuczyńska tel. 604-123-503 • MOSiR, obiekty użyteczności publicznej – L. Jankowski tel. 661-240-113 • Tramwaje Elbląskie – całodobowo dyspozytor tel. 239-69-08

Do usuwania skutków zimy wykonawcy zobowiązani są przystąpić równocześnie na wszystkich kategoriach dróg objętych stałym utrzymaniem, w ciągu 30 minut od wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. W przypadku długotrwałych opadów prace prowadzone są w sposób ciągły, aż do czasu zapewnienia odpowiedniego standardu zimowego.

W przypadku pozostałych terenów miejskich odpowiednie służby przystępują do usuwania skutków w godzinach rannych tj. od godz. 5 do 6 i prowadzą prace do czasu zapewnienia odpowiedniego standardu zimowego ciągów komunikacyjnych.

Termin całościowy realizacji akcji zima przypada na okres od 01.11.2023 r. -30.04.2024 r. W koniecznych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu gotowości zimowej firm wykonawczych poza ten okres.

V.

Sprzęt

Wykonawcy dysponują odpowiednią ilością sprzętu i tak :

- w przypadku dróg publicznych jest to 8 piaskarko-solarek, 7 pojazdów z pługiem odśnieżnym na jezdnie oraz 10 sztuk pojazdów z pługiem na chodnikach, 4 koparki/ładowarki wraz z niezbędną ilością materiałów potrzebną do zwalczania śliskości.