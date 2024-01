Ferie w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka z dmuchanymi torami przeszkód

Basen, to idealne miejsce dla rodzin na spędzenie czasu podczas ferii, a dmuchane tory przeszkód urozmaicą, to doświadczenie. Te popularne dmuchańce ,są stałym elementem naszej oferty podczas ferii od wielu lat. Stanowią one doskonałą mieszankę rozrywki, pływania i dobrej zabawy, a pokonanie torów dostarcza mnóstwo satysfakcji i podnosi na duchu. Dmuchane tory znów zawitają do CRW Dolinka, dostarczając radości zarówno młodszym, jak i starszym. Znajdą się one zarówno w strefie rekreacyjnej (mały basen), jak i basenie sportowym.

Ratownicy będą pełnili dyżury przy każdym z torów, dbając o bezpieczeństwo uczestników. Dodatkowo, dostępne będą bezpłatne kamizelki ratunkowe. Tory będą czynne od 27 stycznia (sobota) do 4 lutego (niedziela) w godzinach 6:00-22:00.

Bezpłatne Atrakcje Feryjne z MOSiR-em:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR), zaprasza do korzystania z bezpłatnych atrakcji organizowanych we współpracy z elbląskimi klubami przez cały okres ferii zimowych. Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w zajęciach takich jak boks, zumba dla dzieci, piłka nożna i ręczna, koszykówka oraz siatkówka w wodzie czy morsowanie. Dodatkowo, od poniedziałku do piątku, dostępne są dwie bezpłatne ślizgawki zarówno na Lodowisku Helenie, jak i na Torze Kalbar. Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest na stronie www.mosir.elblag.eu.