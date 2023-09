Festiwal Polskich Filmów Fabularnych zobaczymy w Elblągu (wideo) Wojciech Gawor

„Różyczka 2”, „Chłopi” a może „Święto Ognia”? To tylko kilka z propozycji, które zaserwuje widzom Kino Światowid podczas Elbląskich Replik 48. Gdyński Festiwal Polskich Filmów Fabularnych to największe święto polskiego kina. Specjalne pokazy filmów festiwalowych odbywają się w tym samym tygodniu, w którym odbywa się impreza w Gdyni, czyli od 18 do 23.09. Do wspólnego świętowania i oglądania rodzimej kinematografii zaprasza Aleksandra Bielska.