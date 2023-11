Warsztaty malarskie przy muzyce w „Światowidzie” (WIDEO) OPRAC.: Wojciech Gawor

Za nami warsztaty malarskie w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Malowanie przy muzyce to 3-godzinne zajęcia, które były idealną okazją do spędzenia czasu w sposób przyjemny, kreatywny i niebanalny. Uczestnicy mogli wyrazić się artystycznie i zrelaksować po ciężkim tygodniu. Stworzone na warsztatach prace mogli zabrać do domu. Zajęcia poprowadziła Anna Łobocka.