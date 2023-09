Kobieta to ja. Wędrówki duszy w Światowidzie (wideo)

Polska Press

W ramach tego wydarzenia odbędzie się także I edycja plebiscytu „Kobieta to JA!” o tytuł Mistrzyni Pozytywnej Energii. Swój głos w internetowej zabawie oddać można na jedną z trzech zgłoszonych kandydatek z Elbląga: Katarzynę Kamińską-Kozioł, Dagnę Krause lub Karolinę Knapkiewicz-Rynkowską. Głosowanie trwa do 17 września.

Podczas organizowanych warsztatów i spotkań będziemy łączyć to, co twórcze i rozwojowe z tym, co praktyczne (realizacja marzeń, kariery, celów). Postaramy się pobudzić poczucie spójności i integralności w życiu na poziomie ciała, duszy i umysłu. Zachęcimy do najpiękniejszej podróży w głąb siebie. W tegorocznym programie oferujemy: krótką sesję coachingową, w trakcie której wykonamy mapę marzeń. Będzie to doskonałe preludium do warsztatów tytułowanych „Spotkanie z naturą” z Joanną Zuehlke. Podczas zajęć uczestniczki wykonają pięknie pachnące florenckie tabliczki z wosku sojowego oraz wosku pszczelego. Następnie wraz z Bernadetą Kalinowską zagłębią się w malarstwo intuicyjne, którego zwieńczeniem będzie medytacja życzliwości. Zakończenie tego pięknego wydarzenia uświetni swoim występem Dagna Krause Diunacello - „Chwila dla Ciebie”.