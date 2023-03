Koniec tygodnia z Hamletem w elbląskim teatrze Sewruka

Akcję dramatu z jugosłowiańskiej wsi lat sześćdziesiątych reżyserka przeniosła do czasów polskiej współczesności. W małej miejscowości Głucha Dolna lokalne władze chcą skorzystać z projektu rządowego, doprowadzającego internet do wsi i miasteczek. Aby wziąć udział w projekcie trzeba wykazać się aktywnością kulturalną. Przypadek sprawia, że decydują się własnymi środkami i zasobami wystawić „Hamleta” Szekspira.

Zmierzenie się z „Hamletem” mieszkańców Głuchej Dolnej staje się niemałym wyzwaniem, dlatego nauczyciel wyznaczony do roli reżysera musi przepisać sztukę Szekspira na nowo. Dodatkowo tak obsadził role, że w życiu i charakterach wykonawców można odnaleźć wyraźne podobieństwa do odtwarzanych przez nich postaci. Staje się to źródłem wielu komicznych sytuacji. Z biegiem czasu coraz bardziej zatarta staje się różnica pomiędzy życiem a odtwarzanym dramatem.

Okazuje się, że mechanizmy władzy opisane kilka wieków temu przez Szekspira, są czymś stałym i niezmiennym jak ułomności i słabości tych, którzy u tej władzy zasiadają. Każdy kto posiada jakąś władze, albo z niej w jakiś sposób korzysta, jest uwikłany w zależności, a chwyt „teatru w teatrze” pozwala to obnażyć.