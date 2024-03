Elbląg: Wielkanocne spotkanie dla osób samotnych: Wspólnota w Dziennym Domu Seniora +

Zbliżające się święta Wielkanocne, są okazją do dzielenia się radością i ciepłem rodzinnej atmosfery. Niestety, nie wszyscy mają, to szczęście mieć bliskich wokół siebie w tym wyjątkowym czasie. Dla tych, którzy nie chcą spędzać Wielkanocy w samotności, Fundacja Wolne Miejsce przy Dziennym Domu Seniora +, na ulicy Zamkowej 16a w Elblągu, organizuje wyjątkowe śniadanie.

W dniu 31 marca 2024 roku o godzinie 10:00, organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do dołączenia do śniadania Wielkanocnego dla osób samotnych. To nie tylko okazja, do skosztowania pysznych potraw, ale przede wszystkim możliwość spędzenia czasu w miłej atmosferze w gronie innych osób.