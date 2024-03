Wielkanocne święto na elbląskim jarmarku, już w ten weekend

Ponad 30 kolorowych stoisk ożywi ulice miasta, oferując wyjątkowe doznania kulinarne i artystyczne. Na miejscu będzie można delektować się tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi oraz przysmakami, które zadowolą każde podniebienie. Ale to nie wszystko - jarmark będzie także pełen rękodzieła artystycznego, prezentującego unikatowe ozdoby wielkanocne, biżuterię oraz wiele innych wyrobów, które dodadzą uroku świętom.

Jarmark Wielkanocny, to nie tylko okazja do zakupów, ale przede wszystkim czas, który warto spędzić w gronie najbliższych. Spacerując po Starym Mieście, poczujecie niepowtarzalny klimat świąt, otoczony uśmiechniętymi twarzami i kolorowymi straganami. To doskonała okazja, by cieszyć się wiosenną aurą i jednocześnie celebrować magię Wielkanocy.