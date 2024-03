Zabawowa literacka podróż w filii Lokomotywa: Zaproszenie na marcowe spotkania dla najmłodszych Wojciech Szymaniak

Lokomotywa Filia nr 4

Filia biblioteczna Lokomotywa, usytuowana przy malowniczej ul. Ogólnej, serdecznie zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów z dzieciakami w wieku 2-6 lat, do wzięcia udziału w wyjątkowych zajęciach w magicznej "Stacyjce" oraz bajkowym podwieczorku. To niepowtarzalna okazja, do wspólnego spędzenia czasu, w otoczeniu fascynujących książkowych historii, gwarantujących mnóstwo świetnej zabawy.