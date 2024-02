Rekrutacja do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Elblągu

Zainteresowani rodzice i opiekunowie dzieci, które chcą rozpocząć naukę w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3, muszą przestrzegać procedur określonych w ustawie Prawo Oświatowe. System rekrutacyjny wymaga jednego podania, niezależnie od ilości wybranych szkół (maksymalnie 3). Kandydaci kontaktują się wyłącznie z jedną placówką, będącą ich pierwszym wyborem.

Ważne jest dostarczenie do wybranej szkoły wydruku wypełnionego elektronicznie wniosku lub deklaracji, co stanowi oficjalne zgłoszenie uczestnictwa w procesie rekrutacji. Rodzice, którzy nie posiadają dostępu do systemu elektronicznego, mają możliwość złożenia tradycyjnego wniosku w formie papierowej w wybranej placówce.

W przypadku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3, istnieją specyficzne kryteria przyjęcia, takie jak zdolność do nauki potwierdzona orzeczeniem lekarskim, zgoda rodziców na uczęszczanie do szkoły oraz pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. W sytuacji, gdy liczba kandydatów przewyższy ilość miejsc, kluczową rolę odgrywają wyniki tych prób.