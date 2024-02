Rozpoczęła się rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych w Elblągu na rok szkolny 2024/2025

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowane, są dzieci zamieszkałe w obwodzie danej placówki na podstawie zgłoszenia rodziców. W dalszej kolejności, na wniosek rodziców, brane są pod uwagę dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

Proces rekrutacji będzie przeprowadzony za pomocą platformy edukacyjnej www.eped.pl. Kandydaci korzystają z jednego podania, niezależnie od ilości wybranych szkół (do trzech), kontaktując się wyłącznie z jedną szkołą, będącą ich pierwszym wyborem. Ważne jest, aby wypełnione elektronicznie wnioski lub deklaracje zostały wydrukowane, podpisane i dostarczone do wybranej szkoły w jej godzinach pracy.

Zapisy, które nie spełnią wymagań dotyczących dostarczenia fizycznego wydruku, nie będą uwzględniane w procesie rekrutacji. Zgłoszenia będą traktowane jako terminowe wyłącznie po dostarczeniu wymaganego dokumentu.

Zasady przyjmowania dzieci są jednolite we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg. Dokładne kryteria naboru, dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia, liczba punktów możliwa do uzyskania oraz terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego zostały opublikowane na stronie www.eped.pl.