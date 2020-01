Trwa przebudowa ulicy Rybackiej. Na Starym Mieście w Elblągu wprowadzono tymczasową organizację ruchu [zdjęcia, schemat]

Kolejna ulica na Starym Mieście w Elblągu przejdzie metamorfozę. Trwa remont ulicy Rybackiej na wysokości placu katedralnego. Na 90-metrowym odcinku powstanie nowa nawierzchnia z kostki kamiennej, 19 miejsc parkingowych prostopadłych do osi drogi. Po obu stronach jezdni będą również chodniki z kostki granitowej i płytek granitowych.

Koszt tej inwestycji to blisko 900 tysięcy złotych. Zadanie zgłoszone zostało do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przewidywany termin zakończenia prac to 30 maja 2020 roku.

Utrudnienia i zmiana organizacji ruchu na Starym Mieście

Remontowany odcinek ulicy Rybackiej od ulicy Wodnej w stronę Starego Rynku jest wyłączony z ruchu. Na pozostałym odcinku Rybackiej wprowadzono ruch dwukierunkowy. Dojazd do ul. Rybackiej będzie możliwy z ulicy Wodnej przez ulicę Mostową (ruch na tej ulicy odbywa się w dwóch kierunkach na całej długości) oraz Stary Rynek. Ulicą Stary Rynek można się poruszać w jednym kierunku od ulicy Mostowej w kierunku Rybackiej i Kowalskiej.