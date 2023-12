Zakończył się Festiwal Filmów Familijnych (WIDEO) OPRAC.: Wojciech Gawor

Zakończył się Festiwal pełen atrakcji, festiwal rodzinny, festiwal, który poza oglądaniem filmów dawał wiele radości twórczej, wiele emocji, wiele wspólnych doznań. Festiwal Filmów Familijnych to jedyny taki festiwal w skali kraju. Jego wyjątkowość polega na aktywizowaniu i zachęcaniu całych rodzin do przyjścia do kina.